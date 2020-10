Odata cu cresterea constanta a numarului de noi imbolnaviri, creste, din pacate, si numarul focarelor de COVID-19 in spitale. Odata cu creșterea numarului de imbolnaviri zilnice cu Covid-19, crește și numarul focarelor de coronavirus din spitalele din țara. In Iași peste 20 de cadre medicale de la Spitalul pentru copii Sf Maria s-au imbolnavit. Toate cazurile sunt de la Unitatea de primiri Urgente. Pentru a acoperi turele, oamenii lucreaza acum cate 12 sau chiar 24 de ore. Nu este prima data cand apare un focar la acest spital. In septembrie, alte cinci cadre medicale s-au infectat, conform Digi24. …