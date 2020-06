Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite au inregistrat 1.324 de morti din cauza covid-19 si 23.405 de contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, iar bilantul epidemiei a crescut la 91.664 de decese si 1.528.235 de cazuri, au anuntat Centrele de Control si Preventie a Bolilor (CDC), relateaza Reuters.

- Polonia va extinde controalele de la frontierele sale pana la 12 iunie, in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri Ministerul de Interne polonez, potrivit Reuters. In luna martie, Polonia si-a inchis granitele pentru a incetini raspandirea noului coronavirus; ulterior, masura a fost prelungita…

- Peste 100.000 de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Iran de la inceputul epidemiei, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters.

- Un oficial guvernamental german a cerut relaxarea restrictiilor de calatorie impuse de Polonia, intr-o scrisoare facuta publica la o zi dupa o demonstratie a sute de lucratori transfrontalieri impiedicati mearga zilnic la locul lor de munca, informeaza AFP. Cele doua tari au impus o carantina…

Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters.

- SUA – numarul deceselor trece de 40.000 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cel mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara. In SUA la 38 de zile de la primul deces inregistrat…

- Polonia isi consolideaza masurile in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dispunand inchiderea parcurilor, plajelor si unor afaceri precum hotelurile, magazinele de produse cosmentice si locuri de inchiriat biciclete, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, relateaza Reuters, potrivit…

- Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale. Cele trei…