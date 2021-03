FOCARE de coronavirus în licee din județul Olt - Mai mulți profesori infectați decât elevi. LISTA școlilor afectate Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Olt, in prezent, in randul personalului din unitatile de invatamant sunt 31 de cazuri active confirmate de COVID-19 iar in randul elevilor sunt 28 de cazuri active.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Olt a hotarat vineri suspendarea activitaților didactice care presupun prezența fizica la nivelul unitatii de invatamant Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din orașul Draganești Olt, pana la data de 30.03.2021. Decizia a fost luata in urma aparitiei a 3 cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

