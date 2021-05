Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma cu 180.000 de pasari din judetul Mures, toate urmand a fi sacrificate. ANSVSA a dispus mai multe masuri de protectie, inclusiv controale la toate fermele de pasari din tara. ”Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta…

- Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma cu 180.000 de pasari din judetul Mures, toate urmand a fi sacrificate. ANSVSA a dispus mai multe masuri de protectie, inclusiv controale la toate fermele de pasari din tara.

- DSVSA Neamț a transmis ca intr-o exploatație de gaini a fost confirmata o suspiciune de salmoneloza zoohotica la efectivele de pasari. Suspiciunea inregistrata pe 26 aprilie a fost confirmata de Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București pe 29 aprilie, iar alerta in Neamț a fost data joi…

- Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat oficial focarul de pesta porcina de la ferma Smithfield din Gataia. Aici exista aproximativ noua mii de scroafe si in jur de 14 mii de purcei, care urmeaza sa fie sacrificati in totalitate. In urma examinarii…

- Date importante legate de Pesta Porcina Africana, care „isi face de cap” in tara noastra de ani buni, au fost relevate de un studiu de 11 luni efectuat de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca. Un proiect de cercetare finantat de Autoritatea Europeana pentru…

- ADN-ul virusului pestei porcine africane e prezent in unele insecte care se hranesc cu sangele porcilor, potrivit unui studiu realizat de ANSVSA și Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala in colaborare cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca.

- Cehia a sacrificat zeci de mii de rate in incercarea de a limita un focar de gripa aviara, informeaza dpa. Departamentul de pompieri a sacrificat joi 2.800 de pasari la o ferma din Vapno, in apropiere Pardubice, a declarat un purtator de cuvant, scrie Agerpres.ro. Citește și: CTP, ieșire…

- Cehia a sacrificat zeci de mii de rate in incercarea de a limita un focar de gripa aviara, informeaza dpa, noteaza Agerpres. Departamentul de pompieri a sacrificat joi 2.800 de pasari la o ferma din Vapno, in apropiere Pardubice, a declarat un purtator de cuvant. De la inceputul saptamanii,…