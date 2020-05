Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase persoane decedate din judetul Suceava, in aceasta seara au fost anuntate decesele tot a sase persoane, toate din judetul Mures. Numarul deceselor persoanelor depistate cu coronavirus ajunge la 717 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) A murit un barbat de 59…

- Un nou focar de infectare cu noul coronavirus in județul Suceava. Peste o suta de persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Costana au fost testate pozitiv COVID. Potrivit Direcției...

- Cei 127 de beneficiari sanatosi din Centrul de Reabilitare din satul Sasca Mica, județul Suceava, au fost izolati intr-un pavilion separat de cei peste 240 infectați. In privința cadrelor medicale care au COVID-19, acestea au fost duse la spitale din Radauți și Suceava.

- Un numar de 812 cadre medicale erau confirmate ca infectate in Romania cu noul coronavirus, vineri, 10 aprilie, conform raportarilor primite de catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu. Dintre acestea, mai mult de jumatate, 429 de persoane, sunt din județul Suceava. In București ...

- Situație ingrijoratoare in județul Suceava in ceea ce privește numarul de cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Potrivit unei raportari a Institutului Național de Sanatate Publica, in județul Suceava sunt peste jumatate din totalul cadrelor medicale din Romania infectate cu Covid 19. Astfel,…

- Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, focar de coronavirus. 34 de cadre medicale confirmate cu Covid 19, dintre care 8 medici. Alte 31 de cadre medicale in izolare. Testare pentru intreg personalul medical, cine stie ce vom afla atunci. Daca nu se iau masuri, “scenariul” Suceava nu e departe. “Celebrul”…

- Militarii Batalionului 202 Aparare Chimica, Biologica, Radiologica si Nucleara (CBRN) “Gen. Gheorghe Teleman” din Husi judetul Vaslui vor desfasura operatiunea de dezinfectare a municipiului Suceava si a zonelor limitrofe.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri seara, alte 3 decese ale unor pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Bilanțul provizoriu al epidemiei de COVID-19 urca la 17 cazuri mortale. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri seara, alte 3 decese ale unor pacienți diagnosticați…