Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca a fost raportat cel putin un deces in legatura cu un focar misterios de boala hepatica care afecteaza copiii din Europa si Statele Unite. OMS a precizat ca a primit pana in prezent rapoarte privind cel putin 169 de cazuri de „hepatita acuta de origine necunoscuta” dintr-o serie de tari. Cazurile au fost raportate la copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani, iar 17 dintre cei care s-au imbolnavit au avut nevoie de transplanturi de ficat. OMS nu a precizat in ce tara a avut loc decesul, scrie Mediafax.

