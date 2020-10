Stiri pe aceeasi tema

- Seminarul Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia trece de luni, 12 octombrie, in scenariul roșu cu școala online dupa ce au fost confirmate cazuri pozitive Sars-Cov-2 in randul elevilor. Potrivit conducerii școlii, au fost confirmate trei cazuri de elevi pozitivi, din trei clase diferite, astfel…

- Urmare a descoperirii unui focar de COVID-19 in sediul Direcției de venituri a Primariei municipiului Alba Iulia de pe str. Bucovinei, in cursul zilei de astazi, vineri 09.10.2020 și luni 12.09.2020 acest sediu va fi inchis. Activitatea se desfașoara normal in sediul de pe str. Ardealului (langa BRD).…

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la primaria Alba Iulia: 5 angajați ai Serviciului de Taxe și Impozite, confirmați pozitiv cu noul coronavirus FOCAR de COVID-19 la primaria Alba Iulia: 5 angajați ai Serviciului de Taxe și Impozite, confirmați pozitiv cu noul coronavirus Un focar de infecție cu noul coronavirus…

- Ziarul Unirea LISTA ACTUALIZATA IȘJ Alba: 37 de școli in scenariul ROȘU și 156 de școli in scenariul GALBEN. Cate unitați de invațamant din județ iși vor desfașura cursurile in sistem fizic, face to face Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților…

- Situația delicata de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” continua, dupa ce doi profesori din cadrul personalului didactic au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Astfel, directorul Seminarului, preot Eugen Pintea, a declarat presei faptul ca orele sunt suspendate pentru…

- Doua cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in randul profesorilor Seminarului Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Astfel, inceperea noului an școlar va fi amanat pentru aceasta instituție. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a declarat pentru ziarulunirea.ro…