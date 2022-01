Focar la Colegiul I.L.Caragiale din București. 41 de elevi și 11 profesori, confirmați pozitiv Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, vineri, la propunerea IȘMB și a DSP București, suspendarea cursurilor cu prezența fizica la Colegiul național I.L.Caragiale, din cauza focarului de coronavirus constatat aici. Cursurile se vor desfașura online, timp de 10 aile, incepand de marți, 25 ianuarie. 41 de elevi și 11 profesori s-au infectat […] The post Focar la Colegiul I.L.Caragiale din București. 41 de elevi și 11 profesori, confirmați pozitiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

