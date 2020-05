Stiri pe aceeasi tema

- Un ingrijorator focar de transmitere comunitara a COVID-19 a aparut duminica la Buzau, unde 19 persoane din același cartier al orașului au fost confirmate cu noul coronavirus. Intre cei 19 sunt și doi copii de doar un an.

- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a declarat, pentru Mediafax, ca in Cracounesti au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane, contacti. „In localitatea Craciunesti au fost inregistrate 76 de cazuri pozitive de infectie cu COVID-19 si 224 de persoane sunt…

