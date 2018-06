Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane, dintre care sapte copii si patru adulti, au murit de la inceputul anului din cauza rujeolei in Ucraina, una dintre tarile europene care inregistreaza o recrudescenta semnificativa a acestei boli, au anuntat marti autoritatile ucrainene, potrivit AFP. Cele mai recente…

- Înca doua cazuri de rujeola au fost confirmate de testele de laborator la doi copii în vârsta de sase luni si, respectiv, sase ani. În ambele cazuri infectarea a avut loc de la rude, care au luat virusul în afara țarii, se spune într-un comunicat al Agenției Naționale…

- In doar o saptamana in municipiul Chisinau au fost confirmate doua cazuri de rujeola. Este vorba de un sofer de autocar care facea naveta Chișinau – Cluj si de o tanara de 21 de ani care a fost in Ucraina.

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, in luna aprilie au fost confirmate 21 de cazuri noi de rujeola, cu un focar de șase cazuri in comuna Baiculești. Aceștia au beneficiat de tratament de specialitate in regim de internare in cadrul secțiilor de boli infecțioase din Spitalul Județean…

- Peste 180 de noi cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 12.368 de la debutul epidemiei, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile...

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in saptamana 26.03 – 30.03.2018, au fost raportate inca 215 cazuri noi de rujeola, in 20 de judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri, respectiv 57, s-au inregistrat in Bacau, iar numar mare de imbolnaviri…

- 16 cazuri noi de rujeola au fost internate, in doar trei zile, in Spitalul Județean de Urgența Slatina, dupa ce in oraș este in evoluție un focar intr-o comunitate de romi, iar cazuri izolate se inregistreaza și in alte localitați ...