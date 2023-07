Focar de râie la „azilul groazei” din Mureș Noi detalii șocante din ancheta azilului groazei din Mureș: doua din cele 4 persoane preluate din caminul in care erau ținute in beci au raie, o boala extrem de contagioasa. Patru pacienți de la azilul din Mureș au ajuns azi noapte la Spitalul Obregia unde primesc ingrijirile necesare. Medicii au descoperit ca doi dintre aceștia […] The post Focar de raie la „azilul groazei” din Mureș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

