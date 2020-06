Focar de poluare în Portul Constanța. Ce a descoperit secretarul de stat în Ministerul Mediului. A spus tot Potrivit acestuia este vorba despre un dezastru ecologic. Se pare ca ministrul a gasit o rampa unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri industriale, menajere și chiar periculoase. In opinia ministrului, mormanele de deșeuri sunt „adevarate focare de poluare” „Chiar in Portul Constanța, cel mai mare din țara, am gasit un adevarat dezastru ecologic. Acolo exista o rampa unde ar fi trebuit sa ajunga doar resturi inerte din construcții și demolari, care urmau sa fie reutilizate pentru viitoare extinderi ale terminalelor. In realitate, acolo au fost aruncate ilegal, de-a lungul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Dezastru ecologic in Portul Constanța. Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Mircea Fechet, spune ca a gasit in Portul Constanța o rampa unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri industriale, menajere și chiar periculoase.

