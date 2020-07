Stiri pe aceeasi tema

- In urma examinarii probelor prelevate de la doi porci mistreți gasiți decedați in fondul de vanatoare 31 Drinova - Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana, conform informațiilor transmise de Instituția Prefectului Timiș.

- Pe fondul de vanatoare 31 Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana. S-au luat masurile necesare, in Centrul Local de Combatere a Bolilor Timiș, intrunit astazi la Instituția Prefectului, pentru combaterea pestei porcine africane din Fondul Cinegetic 31. Zona afectata reprezinta…

- Pesta a aparut din nou in „peisaj”, in Timiș. Aproape 200 de porci au fost descoperiți cu aceasta boala. Doi porci morți erau aruncați pe marginea drumului, intre Ghiroda și Moșnița Veche. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) ia masurile care se impun pentru a limita…

- A aparut din nou suspiciunea de pesta porcina in Timiș, la o gospodarie din Icloda și la Recaș, in doua exploatații, la porci domestici. Suspiciunea urmeaza sa fie confirmata cu rezultatele analizelor de laborator de la București. Este vorba despre peste 180 de porci in cazul carora se suspicioneaza…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, la data de 9 iunie 2020, in doua localitați din județul Alba, Valea Lunga, sat Tauni și Cenade, sat Goran, focarele fiind depistate la porci din doua gospodarii ale populației și confirmate in urma analizelor efectuate la Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala…

- Pe fondul de vanatoare de la Mosnita au fost descoperite cadavrele a trei mistreti. Analizele effectuate, atat la Timisoara, cat si la Bucuresti, au confirmat pesta porcina. S-au stabilit zonele infectate din jurul focarului. In data de 25 mai, Direcția Sanitara Veterinara Timiș a fost anunțata de existenta…

- Autoritatile din Dambovita anunta ca toate cele 70 de focare de pesta porcina africana, depistate in 31 de localitati, au fost stinse. In toata aceasta perioada au fost sacrificati mii de porci.

- Autoritatile sanitar veterinare din Harghita sunt in alerta dupa ce prezenta virusului pestei porcine africane a fost confirmata la o gospodarie din Odorheiu Secuiesc, fiind emisa decizia uciderii imediate a 79 din porci, din doua localitati, a informat joi Institutia Prefectului Harghita.Potrivit…