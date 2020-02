Focar de pestă porcină în judeţul Vrancea Autoritatile sanitar-veterinare avertizeaza pe cei care cumpara animale vii sa verifice documentele de transport si cele care certific sanatatea animalelor, daca nu doresc sa aiba surprize neplacute, cum ar fi introducerea in gospodarii a virusului pestei porcine africane. O exploatatie nonprofesionala din Focsani, in care se aflau 28 de porci care au fost deja eutanasiati, este cel mai recent focar de pesta porcina africana pentru care boala nu a fost inca oficial confirmata de analizele laboratoruli central de referinta. Cum a ajuns sa afecteze bola aceste animale urmeaza a stabili ancheta autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

