Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina se apropie de București, conform unui comunicat transmis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Virusul Pestei Porcine Africane a fost depistat intr-o intr-o gospodarie din localitatea Branistari, comuna Calugareni, judetul Giurgiu. Gospodaria…

- Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat intr-o gospodarie, din judetul Giurgiu, respectiv in localitatea Branistari, comuna Calugareni, informeaza, duminica, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „In urma confirmarii diagnosticului,…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Giurgiu a fost confirmat in satul Branistari din comuna Calugareni, informeaza un comunicat de presa remis sambata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit sursei citate, targurile din Calugareni si Bolintin Vale au fost inchise,…

- Nouazeci de porci au fost sacrificati joi noapte dupa ce un focar de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea Puiesti, din judetul Buzau unde patru porci dintr-o microferma au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pesta porcina africana a ajuns in municipiul Braila, un astfel de focar fiind confirmat intr-o gospodarie situata pe Soseaua Ramnicu Sarat, potrivit informatiilor furnizate marti de Directia Sanitar Veterinara Braila. Proprietarul porcilor a observat ca animalele dadeau semne de boala si a anuntat autoritatile…

- Insuratei este primul oras din judetul Braila unde, joi, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, virusul fiind confirmat, de asemenea, si in localitatea Cuza Voda, potrivit informatiilor...

- Pesta porcina africana se extinde in judetul Galati, autoritatile confirmand, sambata, prezenta virusului in satul Suceveni, la sase kilometri de primul focar. Toate animalele bolnave, dar si cele care au intrat in contact cu acestea vor fi eutanasiate, potrivit primarului comunei, Marian Mitrofan.

- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat in raionul Vulcanești. A fost gasit la doi porci domestici, gasiți morți la marginea unui teren agricol situat la o distanța de 800 metri de orașul Vulcanești.