- Avand in vedere numarul mare de porci mistreți morți și/sau vanați, diagnosticați pozitiv pentru Pesta Porcina Africana (PPA), Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș atrage atenția asupra importanței respectarii unor norme elementare de biosecuritate in exploatațiile…

- 48.000 de pasari din Romania urmeaza sa fie incinerate dupa descoperirea unui focar de Salmonella. Boala a fost identificata la o ferma de gaini din Dambovita, iar Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) face verificari pentru a stabili daca au ajuns in comert gaini sau…

- "Centrul Local de Combatere a Bolilor Dambovita, s-a intrunit in sedinta extraordinara astazi, 03.06.2021, ora 12,00, la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita, ca urmare a confirmarii focarului de salmoneloza, la ferma de gaini apartinand unei societati comerciale cu sediul in comuna Valea…

- S-a confirmat un nou focar de pesta porcina africana de data asta in Fondul de vanatoare nr. 41 Solca. Centrul Local de Combatere a Bolilor al județului Suceava s-a intrunit astazi pentru a pune in aplicare Planul de Masuri in zona de protecție și cea de supraveghere. The post Focar de pesta porcina…

- In urma examinarii unor probe prelevate de la porci domestici, proveniti dintr-o exploatatie non-profesionala, din localitatea Honorici, a fost confirmata, de catre Laboratorul National de Referinta pentru Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, Pesta Porcina Africana. Prefectul Zoltan Nemeth a convocat,…

- Centrul Local de Combatere a Bolior Timiș a decis ridicarea restricțiilor sanitar veterinare impuse in urma stingerii focarelor de Pesta Porcina Africana, din localitațile Orțișoara și Calacea, județul Timiș. Inainte de convocarea ședinței Centrului Local de Combatere a Bolior Timiș, Direcția Sanitara…

- Pesta porcina a fost identificata intr-o exploatatie din localitatea Velt si intr-un fond cinegetic din Avrig, fiind stabilite masurile ce se impun, informeaza, vineri, Prefectura Sibiu. "Pe raza judetului Sibiu au fost identificate doua focare de Pesta Porcina Africana. Un focar se afla…