- Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Prefecturii Dambovita, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, sambata seara, aparitia virusului de pesta porcina africana intr-o gospodarie din satul Lucieni.

- Centrul Local de combatere a bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit, duminica, dupa confirmarea pestei porcine in judet si a stabilit o serie de masuri, printre care stabilirea unei zone de protectie pe o raza de 3 km de la focar. Pesta a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a transmis, in aceasta dimineata, rezultatele analizelor din cele doua focare de pesta porcina africana identificate in comunele Patarlagele si Panatau. Buzaul este, oficial, cel de-al 11-lea județ in care s-a confirmat pesta porcina africana…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, duminica dimineata, doua focare de pesta porcina africana in doua exploatatii de mici dimensiuni din localitatile Patarlagele si Panatau, din judetul Buzau.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania și a doua ca marime din Europa Ferma apartine SC TEBU Consult Braila și are un efectiv de aproximativ 140.000 de porci, potrivit , potrivit directorului DSV…

- In judetul Satu Mare se inchid focarele de pesta porcina africana Tot mai multe focare de pesta porcina africana se închid în judetul Satu Mare, acolo unde a aparut boala pentru prima oara în România. În timp ce pesta porcina africana este confirmata aproape…

- Virusul pestei porcine africane a confirmat la 15 porci dintr-o anexa gospodareasca a unei stane, la 4 km de localitatea Tunari, din județul Ilfov, a anunțat duminica Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA). „Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezenta virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci intr-o gospodarie din judetul Bihor, care au fost sacrificati, anunta vineri ANSVSA. „Astazi, (n.r. vineri), 6 iulie, Institutul de Diagnostic ...