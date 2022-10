Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii dr. Adriana Pistol a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost identificat un focar de infectie intraspitaliceasca, cu 6 cazuri, din care 5 s-au soldat cu deces,…

- Ministerul Sanatatii a achiziționat un numar de 1,5 milioane de doze de vaccin gripal sezonier, primele 1.000.000 de doze fiind deja livrate direcțiilor de sanatate publica. Mai mult, a inceput distribuirea catre medicii de familie saptamana trecuta. Un numar de 500.000 de doze vor fi livrate in aceasta…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, dr. Adriana Pistol, a anunțat, luni ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.599 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 , cu 534 mai multe fata de ziua anterioara. 462 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti…

- Un oficial al Ministerului Sanatatii face apel catre romani sa renunte sa mai dea bani si atentii in sistemul medical. Nu vor fi tratati altfel decat scriu protocoalele, spune secretarul de stat Adriana Pistol.

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Adriana Pistol, a afirmat ca subvarianta Centaurus a tulpinii Omicron pare sa fie mai transmisibila, dar si nu mai periculoasa, precizand ca prin periculoasa se refera la posibilitatea de a evolua catre decesul pacientului infectat. Adriana Pistol…

