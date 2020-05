Stiri pe aceeasi tema

- Cinci jandarmi au fost confirmati cu virsul Covid-19. In urma anchetei epidemiologice efectuate de Directia de Sanatate Publica Brasov, alti 20 de lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean...

- Direcția de Sanatate Publica Brașov informeaza ca astazi, in județul Brașov, 203 persoane sunt in carantina și 397 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…

- Un numar de 12 dintre cei 22 de angajati ai Primariei comunei galatene Barcea au fost plasati in izolare la domiciliu, dupa ce o alta angajata a institutiei s-a infectat cu Covid-19, a anuntat, miercuri, Directia de Sanatate (DSP) Publica Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in…

- Se agraveaza lucrurile la Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud. Conform surselor Bistrițeanul.ro, alți patru angajați ar fi fost depistați cu COVID-19. Numarul total al acestora ajunge astfel la 8, printre care și gardianul instituției. Noul tip de coronavirus face ravagii la Inspectoratul…

- Prefectura Mures a anuntat ca in comuna Craciunesti au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus, iar 8 au murit, situatia epidemiologica din zona fiind monitorizata, iar masurile inasprite.

- Nu mai puțin de 25 de persoane, dintre cele 30 care sunt internate la un camin de batrani din municipiul Orastie, județul Hunedoara, dar si cinci angajati ai unitatii de asistenta sociala au fost confirmati pozitiv, duminica, la infectia cu noul coronavirus, noteaza Agerpres.Potrivit medicului sef al…

- Doua persoane din Brașov au fost confirmate ca fiind infectte cu coronavirus. Iata ultimele cazuri la nivel național, transmise oficial de catre Direcția de Sanatate Publica Brașov. Caz 76: Brașov, Barbat, 44 ani care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și a fost internat cu simptomatologie…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca in urma monitorizarii efectuate de catre reprezentantii instituției, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean – SOF OPERATIV, in data de 9 martie, s-au constatat urmatoarele: • doua persoane aflate in autoizolare la domiciliu de…