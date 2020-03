Stiri pe aceeasi tema

- Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testati pozitiv la noul coronavirus la scurt timp dupa intrarea lor in tara, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anuntat marti NATO intr-un comunicat citat de Reuters, preluat de Agerpres. Comunicatul precizeaza ca este vorba…

- Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, in Torino, a povestit, vineri seara, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, in plina pandemie de coronavirus și a transmis romanilor sa stea in casa. Femeia a mai precizat ca soțul ei, medic are coronavirus dupa…

- Numarul moldovenilor diagnosticați cu COVID-19 a ajuns la 66. Informația a fost confirmata de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu."Astazi au fost testate 90 de persoane, ca rezultat avem 17 cazuri noi inregistrate cu infecție de COVID-19.

- Doi jucatori ai echipei de baschet Los Angeles Lakers au fost testati pozitiv cu noul virsus Sars-CoV-2, a anuntat, joi, gruparea din California, fara a le face publice numele, potrivit news.ro.Cei doi au fost plasati in carantina, sub supraveghere medicala. Lakers a decis ca toti jucatorii…

- ​Patru jucatori ai echipei americane de baschet Brooklyn Nets au fost testati pozitiv pentru coronavirus, a anuntat gruparea din NBA, care nu a publicat numele sportivilor, potrivit News.ro.Dintre cei patru, unul are simptomele bolii Covid-19, ceilalti sunt asimptomatici. Toti membrii echipei,…

- Au fost confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae, toți trei liberali. Ei au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, depistat anterior…

- Sampdoria are șapte jucatori infectați cu COVID-19. Fundașul polonez Bartosz Bereszynski (27 de ani) și mijlocașul italian Fabio Depaoli (22 de ani) au anunțat pe rețelele sociale ca au fost testați pozitiv.

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…