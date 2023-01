Focar de gripă aviară: Lebede găsite moarte Un nou caz de gripa aviara H5N1 a fost descoperit la un efectiv de 15 lebede, gasite moarte pe iazul Acumularea Falticeni, de pe raza unui fond de vanatoare din judetul Suceava, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, pana la data de 3 ianuarie 2023, nu a fost depistata prezenta virusului influentei aviare in exploatatii de pasari domestice. ANSVSA precizeaza ca a transmis instructiuni clare catre toate structurile teritoriale subordonate (DSVSA judetene), cu privire… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de gripa aviara H5N1 a fost diagnosticat, marti, la un efectiv de 15 lebede. Pasarile au fost gasite moarte pe iazul Acumularea Falticeni, de pe raza unui fond de vanatoare din judetului Suceava.

- Pe data de 03.01.2023, a fost diagnosticat un nou caz de gripa aviara H5N1, la un efectiv de 15 lebede, gasite moarte pe iazul Acumularea Falticeni, de pe raza unui fond de vanatoare din judetului Suceava.Pana la aceasta data, nu a fost depistata prezenta virusului influentei aviare in exploatatii de…

- Alerta sanitar-veterinara la Falticeni unde, marți, in cateva ore, au fost adunate, de pe Acumularea Șomuz III, "La Insula", 15 lebede și o rața moarte. Intre timp, probele recoltate de specialiștii de la Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava au ...

- Conducerea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Neamt a declarat, vineri, ca a fost confirmat virusul influentei aviare la 28 de lebede gasite moarte pe lacul Batca Doamnei din municipiul Piatra-Neamt. ‘La nivelul Romaniei, judetul Neamt este afectat de evolutia influentei…

- Gripa aviara a fost confirmata la 28 de lebede gasite moarte pe lacul Batca Doamnei din Piatra Neamt, a anuntat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Neamt. DSVSA Neamt a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca judetul este afectat de gripa aviara H5N1 in privinta…

- Gripa aviara a fost confirmata la 28 de lebede gasite moarte pe lacul Batca Doamnei din Piatra Neamt, a anuntat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Neamt, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 28 de lebede moarte au fost culese, pana acum, de pe lacul Batca Doamnei, din municipiul Piatra-Neamț, din cauza gripei aviare – H5N1. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Neamț reamintește ca zona este „una cu istoric epidemiologic incarcat din punct de vedere a evoluției…

- Analizind situația epidemiologica actuala privind evoluția Gripei aviare la nivel regional, precum și inregistrarea, pe parcursul anului 2022, a trei focare in Republica Moldova, s-a confirmat inca o data rolul primordial pe care il are migrația pasarilor salbatice in transmiterea si propagarea virusului…