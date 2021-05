Stiri pe aceeasi tema

- ”Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului gripei aviare, serotipul H5N8, la pasarile dintr-o exploatatie comerciala, cu un efectiv de 180.000 de capete, din localitatea Ungheni, judetul Mures”, a transmis ANSVSA.”A fost demarata eutanasierea pasarilor existente in…

- Gripa aviara din Europa se apropie de nivelul inregistrat in 2016 iar aprovizionarea cu oua incepe sa fie problematica in Polonia, una din tarile cele mai afectate de diminuarea numarului de gaini ouatoare, un semn ca virusul gripei aviare incepe sa puna presiune asupra sectorului avicol, transmite…

- Rusia a inregistrat primele cazuri de imbolnavire cu o tulpina a gripei aviare denumita AH5N8, ce a trecut la oameni de la pasari. Anna Popova, sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, declara ca Rusia a raportat acest lucru catre OMS. ”Rusia a raportat acest lucru catre…