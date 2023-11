Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de gripa aviara a fost confirmat vineri la lebede gasite moarte pe o balta din comuna Draghiceni, au informat reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt.

- Inca zece lebede moarte au fost scoase vineri de pompieri din lacul Batca Doamnei de pomierii din Neamț, dupa ce cu o zi inainte aceștia recuperasera cadavrele a 19 pasari. „Ca urmare a unui apel la 112, un echipaj de pompieri cu o autospeciala complexa si o barca a intervenit in municipiul Piatra-Neamt…

- Cadavrele a patru lebede de vara au fost gasite pe un lac dintr-o comuna olteana, analizele de laborator confirmand ca pasarile au murit din cauza gripei aviare. Direcția Sanitara a impus restricții pe o raza de 10 km

- E alerta in judetul Teleorman. Gripa aviara inalt patogena a fost identificata in doua gospodarii dintr-o comuna de langa granita cu Bulgaria. Aproape 150 de pasari au fost eutanasiate.

- Autoritațile au raportat apariția unui focar de gripa aviara. Virusul a fost detectat in doua gospodarii particulare din Teleorman și a provocat moartea a aproape 200 de pasari, potrivit Realitatea. Citește și: Scandalul legat de Padurea Trivale continua. Primarul Gentea, despre contestația prefectului:…

- Virusul a fost detectat in doua gospodarii particulare din satul Tiganesti, unde a provocat moartea a 140, respectiv 20 de pasari, potrivit Radio Romania Actualitați, care citeaza o informare oficiala a Organizatiei Mondiale pentru Sanatatea Animalelor. Prefectul judetului a precizat ca s-au instituit…

- Peste 500 de mamifere marine au murit din cauza gripei aviare in luna octombrie in Brazilia, a anunțat joi, 26 octombrie, presa locala. Focarul a fost depistat la inceputul lunii octombrie in sudul Praia do Cassino, in orașul Rio Grande, cand guvernul statului a testat mamiferele moarte gasite pe plaje.…

- Autoritatile mexicane pentru siguranta animalelor au confirmat, miercuri, primul caz de gripa aviara H5N1 la o pasare salbatica, dupa ce mai devreme in cursul zilei au declarat fermele de pasari de curte din tara ca fiind libere de acest virus, transmite Reuters, citat de news.ro.Un caz de gripa…