- In ultima perioada politia Municipiului Baia Mare a fost sesizata despre comiterea mai multor furturi de biciclete pe raza municipiului. Unii dintre proprietarii acestora aveau bicicletele asigurate cu sistem antifurt in momentul sustragerii. Politistii Biroului de Investigatii Criminale au efectuat…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au documentat activitatea infractionala a doi barbati de 45 si 49 de ani, din localitatea Romanesti si municipiul Bucuresti, banuiti de comiterea infractiunii de furt si complicitate la infractiunea de furt.Din cercetari a reiesti ca, la data…

- Un tanar din Buzau este acuzat ca ar fi creat o pagina web pe care vindea subiecte despre care pretindea ca ar urma sa fie date la examenul de Bacalaureat din acest an a fost prins de polițiști, fiind cercetat sub control judiciar pentru frauda informatica. Dupa ce victimele plateau pentru subiecte,…

- Autoritatile de sanatate publica din Buzau au declarat focar de coronavirus la Centrul Rezidential pentru Vicitimele Violentei in Familie din Ramnicu Sarat, unde au fost confirmate 6 cazuri de infectie cu coronavirus. Acesta este al cincilea centru din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au reținut pentru 24 de ore, doi tineri banuiți de savarșirea infracțiunii de distrugere. La data de 18 iunie a.c., in urma activitaților investigativ-operative, politisti din cadrul Biroului de Investigații Criminale al…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, ca urmare a unei fapte sesizata la inceputul acestei saptamani.…

- Un tanar din Bistrița a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce in urma cu doua zile ar fi incercat sa sustraga bunuri din beciul unei scari de bloc. Nu a reușit sa iși duca acțiunea la bun sfarșit fiindca a fost surprins de o locatara. Tanarul bistrițean are 24 de ani și a fost reținut…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni au retinut pentru 24 de ore, la data de 20 mai a.c., doi barbati banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 20 mai a.c., in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Biroului de Investigatii Criminale…