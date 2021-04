Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din judetul Prahova au depistat un focar de COVID-19 la o sectie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, unde mai multi pacienti internati au fost diagnosticati ca fiind infectati cu noul coronavirus.Medicul Violeta Tanase a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca mai multi…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…

- Pacienții in stare grava de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, inclusiv cei din secția ATI-Covid, pot fi vizitați de rudele cele mai apropiate, care iși asuma riscul de infectare. Conform deciziei conducerii Spitalului „Sfantul Ioan cel Nou”, vizitatorii au acces numai in combinezon…

- Mai mulți angajați ai Primariei Sectorului 6 din Capitala au fost confirmați cu Covid-19. Incepand de vineri, activitatea instituției va fi afectata. Primaria Sectorului 6 a anunțat ca, miercuri, in urma testarii rapide pentru Covid-19, șapte angajați din cadrul instituției au fost depistați pozitiv.…

- Prim-procurorul Ion Veștemean a anunțat luni ca Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu se va autosesiza in cazul deceselor de la secția ATI COVID a Spitalului Județean, dupa ce site-ul ”Turnul Sfatului” a publicat o serie de dezvaluiri bazate pe marturia unui fost asistent medical. ”In acest caz va…

- Copiii infectați cu COVID-19, inclusiv cei asimptomaci, pot ramane cu sechele pulmonare, atrag atentia medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va demara un program de consultații pentru micii pacienți care au trecut prin aceasta boala. Evaluarea consta in…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…