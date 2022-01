Instituția Prefectului Județului Prahova a anunțat, luni, ca pe raza judetului a fost inregistrat un nou focar activ de Covid-19, la Școala de Agenți de Poliție ” Vasile Lascar” din Campina. Doi angajați și 27 de elevi au ramas in izolare la domiciliu, sub supravegherea medicului. Conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Prahova, au fost […] The post Focar de Covid la Școala de Poliție din Campina. 27 de elevi și doi angajați, intra in izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .