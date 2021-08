Stiri pe aceeasi tema

- Este primul focar de COVID-19 din valul 4 al pandemiei la Buzau. 8 copii și 5 angajați din randul personalului de ingrijire ai instituției de ocrotire au fost confirmați pozitiv. In județ au fost raportate, in ultimele 24 de ore, 21 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, dar și un deces. Valul…

- Numarul copiilor si angajatilor din Centrul de Primire in Regim de Urgenta si Evaluare din cadrul DGASPC Buzau care au fost testati pozitiv cu COVID-19, cu teste rapide, creste duminica dupa ce si alti beneficiari au inceput sa prezinte semne de boala si li s-au prelevat analize, conform news.ro…

- Doi copii cu COVID au fost internați in stare grava, cu febra mare, la Matei Balș. Unul dintre ei are doar o luna, mama fiind nevaccinata. Mama celuilalt, nevaccinata și bolnava de COVID și ea, susținea ca are laringita și era convinsa ca nu poate fi altceva, arata Mediafax Un medic de garda…

- Un focar de Covid 19, primul inregistrat in al patrulea val al pandemiei, a izbucnit la Centrul de Primire in Regim de Urgenta si evaluare din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Buzau. Conform autoritatilor din Prefectura Buzau, in cadrul unitatii au fost confirmate pozitive cu teste rapide…

- Opt persoane din cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta și Evaluare aparținand DGASPC Buzau au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, cu suspiciunea de infectare cu coronavirus. Cei șase copii și cei doi educatori ai centrului au fost testați cu teste rapide, care…

- In urma cercetarilor, s-a stabilit ca in accident au fost implicate trei mașini. Un șofer de 70 de ani a lovit un autoturism de teren parcat regulamentar pe marginea drumului. Impactul a fost atat de puternic incat mașina a ricoșat intr-un al treilea autoturism care circula pe același sens.Alaturi de…

- Pana marti au fost vaccinati anti-COVID 9.394 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, de la inceputul imunizarii acestei grupe de varsta, din 2 iunie, a anunțat marți presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita.…

- Maramureșul are azi a doua zi in care avem doar un singur caz de coronavirus confirmat in ultimele 24 de ore. In total, județul Maramureș a ajuns oficial, in mai bine de un an de zile de la izbucnirea pandemiei in martie anul trecut, la un numar de 20354 de imbolnaviri, ceea ce se traduce printr-o rata…