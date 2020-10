Stiri pe aceeasi tema

- 32 dintre noile cazuri de imbolnavire cu noul Coronavirus raportate astazi de DSP Buzau au fost inregistrate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca – Secția exterioara Ojasca. Dintre acestea, 29 cazuri s-au intregistrat in randul pacienților și 3 in randul personalului. In ultimele…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia unui focar Covid-19 in Judetul Iasi. SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA PADURENI GRAJDURI - Sectia III Psihiatrie cronici - 3 pacienti Masuri: Pacientii au fost evaluati de un medic infectionist si izolati in spital,…

- Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, care funcționeaza impreuna cu Clinica de Obstetrica Ginecologie s-a inchis de astazi. Pacienții nu mai pot fi primiți, fiind transferați la Clinica de Obstretica Ginecologie II din Targu Mureș. "Avem un pacient confirmat și mai multe cadre medicale.…

- Direcția de Sanatate Publica Iași informeaza cu privire la trei noi focare Covid-19: Agent economic din Iași – 5 cazuri de salariați declarați pozitivi cu Covid-19 in urma testarilor. Masuri: Angajații confirmați au fost izolați la domiciliu, iar contacții direcți și apropiați au fost carantinați. Ancheta…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat stingerea focarului de COVID-19 de la unitatea de producție din Lugoj a companiei Honeywell, unde au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Conform DSP, in județul Timiș au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 45 de noi cazuri de…

- Pe data de 24 iulie, in județul Buzau erau anunțate 19 focare active de coronavirus, pentru ca acum Direcția de Sanatate Publica sa anunțe stingerea a zece dintre acestea. Astfel, potrivit D.S.P. Buzau, mai sunt active noua focare cu SARS-Cov2: Centrul de Dializa Buzau: 15 persoane confirmate pozitiv;…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau sunt active 9 focare de infecție cu SARS-Cov2: Centrul de Dializa Buzau: 15 persoane confirmate pozitiv; Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca- Secția Neurologie Sapoca: 4 persoane confirmate pozitiv; Secția…

- Un numar de 15 cadre medicale din Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, dintre care 13 sunt in sectia exterioara de la Ojasca, au fost confirmate cu infectie cu coronavirus, autoritatile de sanatate publica declarand focar de boala in aceasta sectie, relateaza News.ro.Citește și: Trei spitale…