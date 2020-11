PUTEREA a semnalat recent faptul ca nu exista incapere din sediul central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) sa nu fie semnalat un caz de COVID 19, dar conducerea ministerului a mușamalizat toate cazurile. Dar, ieri dupa amiaza a explodat bomba. Secretarul general al MADR, Ionuț Nica, și secretarul general adjunct Mircea Popa și un director de la direcția de buget au fost confirmați pozitiv. Azi la primele ore, in Ministerul Agriculturii era o panica de nedescris in randul angajaților și toți cautau raspunsul la o singura intrebare: cu cine au intrat cei trei in contact…