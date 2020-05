Stiri pe aceeasi tema

- DSP Alba a declansat, duminica, anchete epidemiologice la Unitatea Medico Sociala Ocna Mures dupa inregistrarea unui focar cu 14 persoane confirmate pozitiv cu COVID, acestea urmand sa fie transportate la...

- Un nou deces al unui barbat infectat cu coronavirus a fost anunțat oficial de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre decesul 953 inregistrat la nivel național. Potrivit autoritaților, este vorba despre un barbat de 57 ani confirmat cu COVID-19 in data de 7 mai și decedat in 10 mai. Comorbiditați:…

- DSP Alba despre focarul de COVID-19 din Saliștea Deal: „Am reușit sa stingem toate focarele aparute in județ pana acum printr-o intervenție prompta și, foarte important, prin colaborarea cetațenilor cu autoritațile”. Urmare a depistarii recente a unui numar de 4 cazuri confirmate COVID-19 in comuna…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 30 aprilie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 19 noi cazuri de infectare cu Covid-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la196 persoane confirmate pozitiv, 117 persoane vindecate și 11 decese. Potrivit…

- In ultimele 24 de orie in județul Alba au fost depistat 3 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, astfel incat numarul total de imbolnaviri urca la 163. 163 persoane au fost depistate pozitiv in ultimele 24 de ore, 97 persoane vindecate și 8 decese. Sambata au fost efectuate 178 de teste (119 in laboratorul…

- Un camin de batrani din judetul Botosani a devenit focar de infectie COVID-19. Aproximativ 20 de persoane, dintre care majoritatea persoane peste 65 de ani au fost confirmate pozitiv la infectia cu noul coronavirus. Autoritatile au demarat o ancheta epidemiologica.

- Patru persoane din orașul Ocna Mureș au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul COVID-19, a precizat primarul Silviu Vințeler, intr-o postare pe rețeaua de Facebook. Potrivit edilului, miercuri, o persoana se afla in carantina și alte 71 in izolare la domiciliu. De asemenea, in data de 8 aprilie…

