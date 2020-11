Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova a raportat, duminica, doua focare noi de coronavirus. Unul a fost localizat la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Ploiești și celalalt la un centru pentru persoane cu handicap din subordinea DGASPC, unde peste 100 de persoane au fost testate pozitiv. Conform Prefecturii Prahova, in cadrul focarului inregistrat la un centru din Urlați pentru persoane cu handicap care functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, 102 persoane dintr-un efectiv de 216 au fost depistate, in urma verificarilor periodice,…