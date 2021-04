Stiri pe aceeasi tema

- Noul tip de coronavirus a lovit puternic și in Centrul de Batrani de la Cușma. In ultimele 24 de ore au fost depistați 16 bunici infectați. Totul ar fi pornit de la un angajat care a fost infectat. In ultimele 24 de ore au fost raportate 56 de noi cazuri de COVID la noi in județ. Dintre cei depistați…

- Zeci de ambulanțe au fost surprinse la intrarea in Centrul COVID-19 de la Moldexpo din Chișinau. Ambulanțele cu pacienții suspecți la COVID sunt nevoite sa stea minute in șir in așteptare pentru ca pacienții sa fie preluați de medici. Reamintim ca ieri, 3 martie, in țara a fost anunțat…

- In ultimele 24 de ore, 24 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa ce au fost efectuate 124 de teste. Incidența la nivel de județ este de 0,88/1000 de locuitori. Numarul de cazuri active din județ a crescut, in ultimele 24 de ore, cu 20. In același interval, doi pacienți au decedat. Totodata,…

- In ultimele 24 de ore, 21 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa ce au fost procesate 324 de teste. Printre noile cazuri se afla 4 salvamontiști și un beneficiar de la un centru de asistența pentru varstnici. In același interval au fost administrate 326 de doze de vaccin. Incidența la nive…

- 17 bistrițeni au fost depistați cu Covid-19 in ultimele 24 de ore. Un pacient a fost declarat vindecat și din fericire nu s-a inregistrat niciun deces. 287 de teste au fost efectuate in ultimele 24 de ore, iar 17 au ieșit pozitive. Printre cei care au fost confirmați cu Covid-19 se numara 7 angajați…

- In ultimele 24 de ore, 34 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 449 de teste. Incidența la nivel de județ este de 1,01 de cazuri la mia de locuitori. La nivel național, 2.668 de persoane au fost confirmate cu CoVid-19, 68 de pacienți au decedat, iar alți 1.018 sunt internați…

- In ultimele 24 de ore, 25 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 191 de teste. De asemenea, un pacient a decedat, iar alți 3 au fost declarați vindecați. Incidența la nivelul județului este de 1,09 de cazuri la mia de locuitori. Pana acum, in județ, s-au vaccinat aproape 3.500…