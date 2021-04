Focar de COVID-19 la un adăpost de noapte. Câte persoane au fost confirmate pozitiv In urma testarii tuturor angajatilor si beneficiarilor, in total 61 de persoane, de la Serviciul social „Adapost de Noapte” din Targu Mures, 11 beneficiari au fost confirmati pozitiv, iar alti sase au rezultate neconcludente. „Toti beneficiarii si angajatii Serviciului social ‘Adapost de Noapte’ din Targu Mures au fost testati in cursul zilei de miercuri, dupa aparitia unor cazuri de infectari COVID-19 , marti. Era vorba de 2 angajati si 2 beneficiari. Angajatii sunt in izolare la domiciliu, iar beneficiarii au fost mutati intr-un spatiu de izolare la Adapost. S-a solicitat Directiei de Sanatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

