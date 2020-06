Focar de COVID-19, la Poliția Capitalei Zece polițiști de la Serviciul Furturi Auto din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost infectați cu coronavirus, iar alți zece sunt in izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Sediul ar putea fi mutat, pentru ca serviciul sa-și continue activitatea. Comunicatul integral: La aceasta data, la nivelul Serviciului […] The post Focar de COVID-19, la Poliția Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

