- Alerta in fotbalul romanesc dupa inmulțirea cazurilor de COVID-19 din campionat. La Universitatea Craiova, un membru al echipei tehnice a fost depistat pozitiv. In plus, testul antrenorului liderului, Cristiano Bergodi, a ieșit neconcludent și a fost refacut. CFR Cluj a anunțat ca a ajuns la 9 cazuri…

- Fotbalul din Romania a fost lovit puternic de coronavirus. Au fost inregistrate nu mai puțin de 27 de cazuri de imbolnaviri cu noul virus, in randul jucatorilor profesioniști de fotbal. Cele mai afectate echipe sunt Dinamo, CFR Cluj și Craiova. Iata care sunt fotbaliștii din Romania infectați cu coronavirus…

- Gica Popescu (52 de ani), președintele Viitorului, și-a manifestat inca o data dezacordul fața de propunerea prin care cluburile din Liga 1 ar intra intr-un cantonament centralizat pana la finalul sezonului. Cazurile de coronavirus de la Dinamo și CFR Cluj au redeschis discuția intrarii in cantonament…

- Ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroe, a precizat sambata, ca stadioanele vor ramane inchise pentru public, avand in vedere numarul mare al infectarilor cu COVID-19.”In ziua cuun record de cazuri de infectari pentru Romania, cu o intreaga echipa de fotbalafectata, prezența publicului pe…

- Statele Unite au inregistrat, pentru a treia zi consecutiv, un record de numar de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, potrivit datelor raportate vineri la orele 20.30 (sambata, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, transmite agerpres.ro.Cele 77.

- Antrenorul CSU Craiova, Cristiano Bergodi, a catalogat vcitoria obtinuta pe terenul formatiei CFR Cluj drept "extraordinara" si a spus ca partida de duminica a fost un "spot publictar" pentru fotbalul romanesc."A fost cel mai frumos meci al sezonului. Vreau sa felicit jucatorii pentru ca au…

- Coronavirusul amana inca patru meciuri din Liga 1 de fotbal. Inclusiv o partida a liderului campionatului, CFR Cluj. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor patru și cinci din play-off, respectiv cinci și șase din play-out.

- La nivel național, pana in prezent au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate, iar 1299 persoane au murit.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 238 noi cazuri…