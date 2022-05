Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a dat asigurari marti ca tara sa isi va "intensifica" cooperarea militara cu Suedia si Finlanda, care cauta garantii de securitate pentru perioada de tranzitie pana la integrarea lor in NATO, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un atac armat la o ferma terapeutica din Tarile de Jos s-a soldat cu doi morti si doi raniti grav, iar presupusul autor al faptelor, prezentat ca dezechilibrat, a fost arestat, au anuntat vineri politia si mass-media locale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Strazile oraselor din Tarile de Jos au fost luate cu asalt de numerosi petrecareti imbracati in haine portocalii, care au celebrat miercuri sarbatoarea nationala Ziua Regelui intr-o maniera traditionala - cu muzica si piete deschise in aer liber - si fara restrictii anti-COVID-19 pentru prima data…

- Numarul cazurilor de COVID-19 din Regatul Unit, unde au fost ridicate majoritatea restrictiilor, se apropie de un record in contextul unei relative indiferente, conform estimarilor publicate vineri, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tarile de Jos au ridicat miercuri ultimele masuri speciale de combatere a COVID-19, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Guvernul din Tarile de Jos a anuntat marti anularea incepand din 23 martie a celor mai multe dintre ultimele restrictii anti-COVID-19 aflate inca in vigoare in aceasta tara, inclusiv a obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in mijloacele de transport in comun si a testarii participantilor…

- China anunța vineri peste 1.000 de noi infecții COVID, cel mai mare numar zilnic de cand Beijingul a invins primul sau focar, la inceputul anului 2020. Noul val este determinat de infecțiile asimptomatice pe fondul raspandirii variantei Omicron. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Clubul Mainz a anuntat, vineri, ca deoarece are mai multe cazuri de coronavirus nu poate prezenta numarul minim de jucatori necesar la meciul cu Borussia Dortmund, din Bundesliga, din acest weekend, astfel ca partida a fost amanata, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…