Focar de coronavirus. Un bloc întreg, în carantină! Nimeni nu are voie sa intre și cu atat mai puțin sa iasa dintr-un bloc in care zeci de oameni au fost confirmați cu noul coronavirus. Cu alte cuvinte, s-a decretat carantina, imobilul fiind considerat focar COVID! Situația fara precedent dateaza din cartierul Neukolln, din capitala Germaniei și, totodata, cel mai mare oraș al țarii. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

