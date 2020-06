Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator de aur din Rusia a anuntat joi decesul unuia dintre cei aproape 1.200 de salariati ai sai contaminati cu noul coronavirus la o mina de aur din Siberia, relateaza AFP, citat de adevarul.ro.

- Stare de alerta in orașul chinez Shulan, situat in apropiere de granița cu Rusia și Coreea de Nord. Localitatea a fost declarata focar de infecție dupa ce un grup de oameni confirmat cu noul coronavirus a intrat in contact cu o femeie fara istoric de calatorie sau expunere la

- Mai multe spitale din Moscova care trateaza bolnavi de coronavirus au primit amenințari anonime cu bombe, potrivit TAG24, care citeaza agenția rusa TASS.Potrivit sursei citate, clinicile nu au fost evacuate, dar au fost examinate foarte atent. De asemenea, au existat amenințari anonime cu presupuse…

- Zeci de muncitori sri-lankezi intr-o fabrica de textile patronata de Sorina Placinta, fost ministru al Tineretului și Sportului, au publicat filmari in care au fost amenințați cu poliția de aceasta, dar și cu condițiile lor grele de trai, in Vrancea. Unii dintre ei au fost diagnosticați cu COVID-19.

- Rusia continua sa șocheze prin evoluția in pandemia de coronavirus, depașind zi dupa zi recorduri negative. Dupa ce timp de mai bine de trei luni nu aparea in niciun top privind numarul de cazuri inregistrate, in doar cateva zile a depașit toate țarile greu incercate din Europa, Italia, Spania, Marea…

- Ziarul Unirea Un nou FOCAR de COVID-19 la Suceava: 103 persoane de la un centru de bolnavi psihici au coronavirus. 35 sunt angajați, 68 sunt pacienți Purtatorul de cuvant al DGASPC Suceava, Nicoleta Daneliuc, a informat duminica ca peste o suta de angajati si beneficiari de la Centrul de Reabilitare…

- Orasul a devenit unul din principalele posturi de trecere rutiera a frontierei cu Rusia de la suspendarea la sfarsitul lunii martie de catre autoritatile ruse a tuturor legaturilor aeriene internationale. In acest context, multi calatori aflati pe teritoriul rusesc au plecat cu avionul pe curse interne…

- Un camin de batrani din Galați a devenit focar de coronavirus. Peste 100 de persoane din acel camin sunt in pericol. Deja un batran confirmat cu COVID-19 a murit și alte cazuri au fost depistate. Mulți alți varstnici așteapta rezultatele testelor, dar ajutorul oferit de autoritați este prost coordonat.…