Focar de coronavirus la un spital și un centru de recuperare din Vâlcea Patru cadre medicale de la Compartimentul de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Valcea au fost depistate cu coronavirus. De asemenea, alte 70 de cazuri au fost inregistrate la Centrul de Recuperare din localitatea Babeni. Prefectura Valcea a anunțat ca la spitalul cu pricina a fost depistat un focar de coronavirus. „In ultimele 48 ore a fost identificat un nou focar datorat infecției cu SARS-CoV-2 in cadrul compartimentului de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Valcea. Pana in prezent sunt inregistrate 4 cazuri (toate cazurile sunt din cadrul personalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

