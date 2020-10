Stiri pe aceeasi tema

- Situație disperata la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri din Iași, unde numarul cazurilor de coronavirus a explodat in ultimele zile. Daca in urma doua zile aici erau doar 3 cazuri de coronavirus, sambata, numarul persoanelor infectate a ajuns la 51, potrivit Mediafax.La Spitalul de Psihiatrie…

- Ziarul Unirea FOCARUL de la Galda de Jos: Inca 3 angajați și 1 beneficiar, CONFIRMAȚI cu COVID-19. Trei persoane infectate cu noul coronavirus și la o casa de tip familial de la Abrud FOCARUL de la Galda de Jos: Inca 3 angajați și 1 beneficiar, CONFIRMAȚI cu COVID-19. Trei persoane infectate cu noul…

- Pana ieri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 155.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeIn urma testelor efectuate la nivel național,…

- Astazi, 4 octombrie, au mai venit rezultate pozitive pentru alți 37 de bolnavi cronici din Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica Razboieni. Focarul a fost depistat zilele acestea, la testarea periodica. Sunt confirmați infectați 99 de rezidenți și 27 dintre angajați, dar mai sunt așteptate…

- AGENT ECONOMIC DIN COMUNA MOTCA Este vorba despre 9 persoane care au teste pozitive. Toate cele 9 persoane au fost izolate institutionalizat sau la domiciliu. S-a efectuat dezinfectia spatiului de lucru. S-a luat decizia carantinarii celor 11 contacti de la locul de munca, in sediul punctului de lucru,…

- La un centru privat de ingrijire a persoanelor varstnice din Tulcea au fost descoperite 20 de cazuri de infectare cu coronavirus. Direcția de Sanatate Publica a inceput ancheta epidemiologica, potrivit unui comunicat al instituției. Potrivit sursei citate, pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus…

- Pana astazi, 6 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 95.014 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).40.307 pacienți au fost declarați vindecați și 12.228 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate…

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…