FOCAR de coronavirus la un depozit al Fan Courier

FAN Courier confirma faptul ca a fost informata de autoritatea competenta din județul Ialomița cu privire la confirmarea suspiciunilor de infectare cu COVID-19 in cazul a 24 de persoane angajate ale FAN Courier pe poziția de manipulant marfa in depozitul din Ștefanești. FAN Courier a declanșat procedurile stabilite prin planul pentru situații de criza COVID-19, astfel incat activitatea curenta sa se desfașoare in condiții...