Focar de coronavirus la Spitalul Elias din București: Mai multe cadre medicale, infectate Reprezentanții Spitalului Elias din București anunța ca 11 cadre medicale din Secția clinica de neurologie au fost infectate cu noul coronavirus, motiv pentru care unitatea medicala a anunțat mai multe masuri cu privire la activitatea spitalului. Ca urmare a depistarii mai multor cazuri de infecții SARS-CoV-2 in randul personalului medical, S.U.U. Elias adopta urmatoarele masuri: 1. Se suspenda activitatea de internare a pacienților in Secția clinica de neurologie, unde au fost depistați pozitivi 11 angajați, pentru o perioada de 14 zile. Pacienții care sunt internați in prezent in secție vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al spitalului, a fost decisa suspendarea activitatii de internare a pacientilor in Sectia clinica de neurologie, unde au fost depistati pozitiv 11 angajati, pentru o perioada de 14 zile. Pacientii care sunt internati in prezent in sectie vor fi tratati pana la externare…

- "Ca urmare a depistarii mai multor cazuri de infectii SARS-CoV-2 in randul personalului medical, S.U.U. Elias adopta urmatoarele masuri: Se suspenda activitatea de internare a pacientilor in Sectia clinica de neurologie, unde au fost depistati pozitivi 11 angajati, pentru o perioada de 14 zile. Pacientii…

- Activitatea de internare a pacientilor in Sectia clinica de neurologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias se suspenda, dupa ce 11 angajati au fost depistati pozitiv la noul coronavirus si se limiteaza activitatea sectiilor chirurgicale si a Unitatii de ingrijiri postoperatorii la preluarea…

- Focar de infecție la Spitalul Elias din București, unde 26 de cadre medicale au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, a declarat, marți seara, Slivius Negoița, purtatorul de cuvant al spitalului pentru ziarul Libertatea.Conducerea spitalului a luat o serie de masuri, dupa ce zeci de cadre medicale…

- 19 cadre medicale s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures. De asemenea, doi bebelusi si doua mame au aflat ca au Covid in urma testelor facute. Activitatea unitatii medicale este afectata. Potrivit reprezentantilor spitalului din Tg.Mures, testele au aratat…

- 19 cadre medicale s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 la Spitalul Clinic Județean de Urgența Tg.Mureș. De asemenea, doi bebeluși și doua mame au aflat ca au Covid in urma testelor facute. Activitatea unitații medicale este afectata, informeaza Mediafax.Potrivit reprezentanților spitalului…

- Activitatea secției s-a redus deocamdata cu o treime, iar intregul personal aflat in activitate este testat pentru a se stabili daca mai sunt persoane infectate și care vor fi masurile ce trebuie luate in continuare. Abia se mai liniștisera lucrurile la Spitalul Județean Buzau, dupa mai multe episoade…

- Patru cadre medicale de la Maternitatea „Odobescu” din Timisoara au fost infectate cu noul coronavirus. Din primele informatii este vorba de o transmitere comunitara, a informat Mediafax. Activitatea de chirurgie de pe sectia de Ginecologie a Maternitatii Odobescu din Timisoara a fost redusa din cauza…