Focar de coronavirus la Spitalul de Ortopedie și Traumatologie din Azuga V. S. Un nou focar de coronavirus a fost raportat de autoritațile prahovene la Spitalul de Ortopedie și Traumatologie de la Azuga, unde 20 de persoane au fost confirmate in urma testarilor ca fiind infectate cu SARS Cov-2. Direcția de Sanatate Publica a informat ca 16 cazuri sunt din randul personalului medico-sanitar și auxiliar, trei sunt pacienti și unul este un reprezentant al firmei de paza. Pacienții au fost externați și izolati la domiciliu, in monitorizarea medicului de familie, la fel și personalul depistat infectat. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație disperata la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri din Iași, unde numarul cazurilor de coronavirus a explodat in ultimele zile. Daca in urma doua zile aici erau doar 3 cazuri de coronavirus, sambata, numarul persoanelor infectate a ajuns la 51, potrivit Mediafax.La Spitalul de Psihiatrie…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia unui focar Covid-19 la Spitalul de Neurochirurgie. Un pacient a murit in sectia de ATI, altul a fost transferat in judetul Neamt, iar doi sunt supravegheati in spital. Pacientii contacti directi au fost izolati urmand a fi retestati.

- Un nou focar de infecție cu noul coronavirus a fost declarat, joi dupa-amiaza, de Direcția de Sanatate Publica la o companie care activeaza in zona de sud a Portului Constanța, unde au fost confirmați cu...

- Peste 20 de persoane din singurul centru privat de ingrijire a varstnicilor din județul Tulcea au fost confirmate cu noul coronavirus, iar Direcția de Sanatate Publica a inceput astazi o ancheta epidemiologica. Unitatea, aflata la marginea municipiului Tulcea, are licența provizorie de funcționare…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a inceput, astazi, ancheta epidemiologica la un centru privat de ingrijire a persoanelor varstnice din municipiul Tulcea, dupa ce rezultatele testelor efectuate in cazul a peste 20 de persoane au fost pozitive la noul coronavirus, transmite Agerpres. Potrivit unui…

- Conform datelor furnizate de Prefectura Prahova, dupa ce 15 persoane de la centrul de ingrijire a batranilor din Breaza au fost diagnosticate cu COVID-19 s-a realizat testarea tuturor beneficiarilor serviciilor de ingrijire si a intregului personal. In urma testelor au fost confirmati 44 din cei…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea solicita medicilor din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani sa testeze pacientii internati doar dupa ce acestia au fost consultati de medicul infectionist si la recomandarea acestuia, in caz contrar, contravaloarea testului pentru…

- Sapte cadre medicale de la Spitalul Judetean Buzau, din Sectia de Terapie Intensiva, au fost diagnosticate cu Covid 19, Directia de Sanatate Publica declarand focar de boala, potrivit news.ro.Conform reprezentantilor DSP Buzau, au fost diagnosticate cu Covid-19 un numar de 3 infirmiere, 3 asistente…