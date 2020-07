Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienți vindecați și 1.106 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 1 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.749 au fost externate, dintre care 19.314 pacienți vindecați și 1.435 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare.…

- "In cele doua luni de stare de urgenta au fost depistati 51 de pacienti cu teste PCR pozitive la recoltarea in UPU. In starea de alerta de doar 1 luna au fost 54 de pacienti cu teste pozitive recoltate in UPU.Deci intr- o luna au fost mai multi decat in doua. Numarul de prezentari in UPU in luna de…

- Un numar de noua pacienti conformati cu COVID-19 sunt internati, in prezent, in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, peste 1.500 de persoane se afla in izolare, iar 2.000 de braileni care au prezentat simptome de infectare cu noul tip de coronavirus au fost testati,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese provocate de noul coronavirus. Printre persoanele decedate se afla și un barbat de 71 de ani, care a fost internat, in data de 6 aprilie, in secția de Boli infecțioase a Spitalului Municipal „Dr. Teodar Andrei” din Lugoj. Barbatul…

- Cazul chirurgului de la SJU Pitești infectat cu Covid 19 face noi victime in Argeș: 16 noi teste pozitive la Spitalul Județean de Urgența Pitești: 4 asistente, 2 infirmie și 10 pacienți Stire in curs de actualizare.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș, care a vindecat peste 200 de bolnavi de COVID-19, spune ca pericolul nu a trecut. „Suntem inca in faza ascendenta a epidemiei si, din acest motiv, nu avem voie sa ne relaxam”, a spus doctorul, potrivit Mediafax.Romania are peste 8000 de cazuri…