- Focar de COVID la Buzau, intr-un centru de primire a minorilor in regim de urgenta. Opt copii au fost internati, iar 5 dintre adultii supraveghetori sunt in izolare la domiciliu. Este primul focar dinr-un centru social in acest nou val al pandemiei de coronavirus.

- Numarul copiilor si angajatilor din Centrul de Primire in Regim de Urgenta si Evaluare din cadrul DGASPC Buzau care au fost testati pozitiv cu COVID-19, cu teste rapide, creste duminica dupa ce si alti beneficiari au inceput sa prezinte semne de boala si li s-au prelevat analize, conform news.ro…

- Un focar de Covid 19, primul inregistrat in al patrulea val al pandemiei, a izbucnit la Centrul de Primire in Regim de Urgenta si evaluare din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Buzau. Conform autoritatilor din Prefectura Buzau, in cadrul unitatii au fost confirmate pozitive cu teste rapide…

- Opt persoane din cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta și Evaluare aparținand DGASPC Buzau au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, cu suspiciunea de infectare cu coronavirus. Cei șase copii și cei doi educatori ai centrului au fost testați cu teste rapide, care…

- Numarul persoanelor nou confirmate cu noul coronavirus crește la nivel național și se estimeaza dublarea numarului de cazuri in urmatoarea saptamana. In județul Buzau, comuna Balaceanu este prima localitate in care Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a impus restrictii in valul 4 al pandemiei.…

- Joi au fost inregistrate, la nivelul judetului Buzau, sase cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor transmite de catre DSP. Pacientii au varste cuprinse intre 4 si 86 de ani. Unul dintre bolnavi se afla la terapie intensiva.

- La ora actuala, pe teritoriul județului mai sunt deschise 7 centre fixe, la care se adauga cortul de la Piața Centrala, deservit de personalul medical de la Centrul de vaccinare de pe Bulevardul Balcescu. Valul 4 al pandemiei incepe sa-și faca simțita prezența și in Buzau, unde zilnic se inregistreaza…