- Germania, la un pas de o decizie radicala dupa izbucnirea celui mai violent focar din Europa: peste 1.000 de muncitori au fost testati pozitiv cu coronavirus, 650 dintre ei sunt romani. Autoritatile germane iau in calcul izolarea unei intregi regiuni dupa ce a izbucnit cel mai violent focar de coronavirus…

- Este focar de coronavirus la o fabrica de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, din Germania. Acolo, 1.300 de muncitori sunt bolnavi de COVID-19, iar jumatate dintre ei sunt romani, informeaza MAE.

- Un focar de proportii a izbucnit la cel mai mare abator din lume, aflat in localitatea Rheda. Autoritatile au plasat in carantina unitatea de procesare, care are peste sapte mii de angajati, dintre care trei mii sunt romani si bulgari. Epidemiologii ar fi testat o mie de salariati si mai bine de jumatate…

- Cel putin 657 de lucratori ai unui abator din Guetersloh, landul german Renania de Nord - Westfalia, au fost testati pozitiv la noul coronavirus de la inceputul saptamanii, a informat miercuri seara Grupului Toennies, caruia ii apartine unitatea, transmite dpa.Autoritatile sanitare locale…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Autoritațile din Gutersloh au hotarat inchiderea temporara a școlilor și gradinițelor, precum și punerea in carantina a 7.000 de persoane, dupa ce aproximativ 400 de angajați ai unei fabrici aparținand Tonnies, cel mai mare procesator de carne din Europa, au…

- Alerta in Germania, dupa ce peste 150 de persoane din orașul Magdeburg au fost depistate pozitiv cu coronavirus, in ultima saptamana. Autoritațile au descoperit un focar in randul a 18 familii de romani, informeaza stiridiaspora.ro. In doar cateva zile, numarul de persoane infectate cu COVID-19 a crescut…

- 80 de muncitori romani au fost confirmati ca fiind infectați cu noul coronavirus, in Germania. Aceștia lucreaza la un abator in vestul tarii, din landul Renania de Nord-Westfalia. In total, la acea unitate au fost depistati pozitiv cu coronavirus 130 de lucratori. Ministerul Afacerilor Externe spune…