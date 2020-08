Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Patrașcu, a anunțat, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook ca a fost descoperit un focar de coronavirus in secția de chirurgie vasculara condusa de medicul Mihai Ionac. ”In timpul unor testari de rutina, cum facem sute pe zi in cadrul unitații noastre tot in scopul prevenției, atat […] Articolul Focar de coronavirus in secția de chirurgie vasculara a Spitalului Județean Timișoara. Noua cadre medicale și zece pacienți, testați pozitiv a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .