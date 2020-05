Focar de coronavirus, confirmat la Buzău (video) Din pacate pentru toți cei care și-au facut speranțe, știrea potrivit careia la Buzau ar fi izbucnit un focar de coronavirus este la pas sa se confirme. Mai multe echipaje aparținand ISU, Jandarmeriei, IPJ și Poliției Locale au descins in cartierul buzoian Poșta, de unde au fost ridicate mai multe persoane-la acest moment suspecte de … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

