Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Galda de Jos, unde au fost depistati cu noul coronavirus 132 de beneficiari si angajati, va fi carantinat, potrivit unei decizii adoptate, sambata seara, in cadrul unei sedinte extraordinare, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba, transmite Agepres. Astfel, Directia de Sanatate Publica (DSP) va dispune […]