- Creste numarul persoanelor care au fost infectate cu noul coronavirus la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. Pe lista apar un medic, mai multe asistente si infirmiere, dar si patru pacienti de la o sectie care nu era dedicata cazurilor COVID-19.

- V. Stoica Deși, timp de aproape trei luni, județul Prahova a fost printre ultimele județe din țara la numarul cazurilor de infectare cu Covid-19, in numai șapte zile, respectiv in intervalul 8-15 iunie, 49 de prahoveni au fost confirmați ca fiind bolnavi de coronavirus. Astfel, daca luni, 8 iunie, erau…

- Coleg de breasla de doua decenii, intr-o lume a presei sportive mult schimbata in ultima vreme, Ionel Luțan trebuie sa depașeasca un moment cumplit al vieții sale – moartea fiului sau, Madalin! La doar 29 de ani, acesta a fost rapus de boala pe patul Spitalului Județean de Urgența Ploiești, dupa aproape…

- V. S. Unul dintre cei doi pacienți infectați cu coronavirus transferați, saptamana trecuta, de la Brașov la Secția Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Ploiești, a decedat duminica dupa-amiaza, in ciuda eforturilor facute de medicii ploieșteni pentru a-l menține in viața. Barbatul in varsta…

- O asistenta a Spitalului Județean de Urgența Ploiești a fost confirmata sambata, 25 aprilie, cu noul coronavirus. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Prahova, femeia s-a simțit rau și, avand simptome specifice COVID-19, a fost testata, rezultatul fiind pozitiv. In consecința,…

- Aripa Nord a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, pregatita pentru tratarea pacientilor cu Covid19, va primi primii 3 pacienti, aflati in stare grava si care vor fi tranferati dintr-un judet vecin. ,,Tocmai am fost informați ca trei pacienți infectați cu Covid-19, de la Brașov, vor fi transferați…

